На Украине задействовали робота-сапера "Прорыв"

Он предназначен для разминирования дорог

Гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине был задействован уникальный робот-сапер "Проход".

"Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно-управляемый робототехнический комплекс успешно прошёл государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", - цитирует Пименова РИА "Новости".

Он добавил, что "Проход" способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.

Как объяснил гендиректор "Сигнала", применявшиеся в Сирии "Уран-6" предназначены для гуманитарного разминирования, а "Проход" - для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"