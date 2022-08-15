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На Украине задействовали робота-сапера "Прорыв"

10:08
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Он предназначен для разминирования дорог

Гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине был задействован уникальный робот-сапер "Проход".

"Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно-управляемый робототехнический комплекс успешно прошёл государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", - цитирует Пименова РИА "Новости".

Он добавил, что "Проход" способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.

Как объяснил гендиректор "Сигнала", применявшиеся в Сирии "Уран-6" предназначены для гуманитарного разминирования, а "Проход" - для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника.

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