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"Прошу каждого подготовить теплые одеяла": Кличко обратился к киевлянам

10:08
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Городские власти ожидают перебоев с электричеством

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" призвал жителей украинской столицы начать подготовку к зиме.

"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - сказал глава города.

Он добавил, что в Киеве могут возникнуть перебои с электричеством.

Как уточнил Кличко, власти готовы справиться с такой ситуацией с помощью запасов мазута - но лишь на короткий промежуток времени.

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