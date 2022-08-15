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Армия Китая начала военные учения вокруг Тайваня

10:35
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Это "ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона"

Минобороны Китая объявило о военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня.

По данным ведомства, это "ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона", передает РИА Новости. Визит американских конгрессменов на Тайвань нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, отметили в Пекине.

Накануне делегация американских конгрессменов вновь прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Ожидается, что они встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить двусторонние отношения.

В начале августа Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Тогда Китай заявил, что своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает "принцип одного Китая" и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.

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