Военные не раз сталкивались с противником, который находился в состоянии наркотического опьянения

Населённые пункты ДНР этим утром вновь находятся под огнём украинских националистов. По Донецку, Макеевке, Горловке, Пантелеймоновке выпустили десятки снарядов, в том числе и натовского калибра. За сутки в республике погибли четыре мирных жителя, ещё 14 получили ранения. Но союзные войска теснят противника. Напряжённые бои идут за стратегически важную Марьинку.

Одно из самых важных мест на карте специальной военной операции - Марьинка. Населённый пункт переходит в Александровку, а та уже в Донецк. Задача – выбить отсюда украинскую армию, боевиков запрещённого в России "Правого сектора" и пойти дальше.

Передвигаться здесь нужно очень осторожно. Желательно под защитой деревьев, чтобы не увидели сверху. Потому что очень много в воздухе украинских беспилотников, по которым они могут навести артиллерию. Самое главное – это смотреть под ноги. С той стороны периодически прилетают снаряды от "Ураганов", у которых в кассетной части находятся противопехотные мины "Лепестки".

Это один из элементов электронного управления ударного беспилотника. Устройства поставляются украинской армии.

- Очень интересная штука. Написано: "Байрактар". Давно его сбили? – Два дня назад. Сейчас его обломки собирают. – Высоко он работал? – Очень прилично.

Украинские укрепрайоны ещё остались на окраине населенного пункта. Оттуда идёт целеуказание. Украинские же пушки стоят дальше в тылу. Бои разной интенсивности за Марьинку ещё продолжаются. Отсюда до украинских позиций не более 400 метров.

Вот сейчас работает артиллерия. Это наша артиллерия. Получили целеуказание, что с той стороны на позиции зашла штурмовая группа спецназа "Правого сектора", сейчас артиллерия начинает перемалывать эту группу.

Ротация украинских сил, подвоз боекомплекта серьёзно затруднена. "Правому сектору" удалось перекинуть не более двадцати человек.

На протяжении восьми лет Марьинку превращали фактически в один большой укрепрайон. Огневые позиции были в каждом доме. В полях стоят брошенные бетонные доты и бронеколпаки, из которых вёлся огонь. Под землёй - множество замаскированных ходов.

Бойцы народной милиции ДНР рассказывают, что не раз сталкивались с противником, который находился под действием так называемых боевых наркотиков. Никакого страха, никакой боли и никакого шанса остаться в живых.

"У них специальные наркотики. Они их держат в колбах. Эти наркотики идут уже в шприцах. То есть он открывает колбу и сразу производит пуск. Я не знаю, что это, ничего не написано. Инструкции нет", - рассказал офицер НМ ДНР, позывной "Джава".

Марьинка была элитным и одним из самых лучших укрепрайонов ВСУ. Сюда приезжали Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Терять этот плацдарм ни киевские политики, ни военные категорически не хотят. Потому что после того, как союзные силы полностью освободят Марьинку, войска выйдут, как принято говорить, на оперативный простор.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин и Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр" из Донецкой народной республики.

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