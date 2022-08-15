ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские военные напали на жителей Энергодара во время праздника

12:21
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Один человек погиб

В Энергодаре погиб один мирный житель, также осколочные ранения получила девушка. Украинские войска обстреляли город во время празднования дня строителя. Ракетные удары нанесли и в непосредственной близости от АЭС. Местные власти призывают объявить вокруг станции, которая постоянно подвергается атакам ВСУ, режим тишины.

Снаряды упали в жилом районе Энергодара. Вокруг школа, многоквартирные дома, детский садик. Никаких военных и даже гражданских стратегических объектов рядом нет. Целью ВСУ вновь был террор мирного населения.

Накануне в Энергодаре отмечали день строителя. В городе многие имеют отношение к возведению атомной станции. В центре открылась фотовыставка. Обстрел стал полной неожиданностью и очередным актом бесчеловечности со стороны ВСУ.

Погиб мужчина, который гулял со своей собакой. Ранена девушка. Ее доставили в медико-санитарную часть.

"Мужчина получил ранения, несопоставимые с жизнью. Врачи констатировали биологическую смерть. Женщине была оказана помощь, она ушла на амбулаторное лечение", - рассказал Валерий Кучеренко.

Еще один – артиллерийский - удар ВСУ нанесли в районе теплоэлектростанции. Это всего в паре километров от АЭС. В результате прилета 9 снарядов загорелся сухостой. Возгорание потушили пожарные расчеты.

После очередной вероломной атаки ВСУ на сайте представительства Евросоюза при международных организациях сразу же появилось заявление 42 стран. Сателлиты США призвали вернуть Украине контроль над АЭС, якобы только после этого представители МАГАТЭ смогут выполнить проверку станции цитата "в безопасных и надежных условиях".

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

После таких условий становится понятно, почему Киев ставит под угрозу ядерной катастрофы весь мир. Основная цель – скрыть свои преступления против мирного населения. На освобожденной территории Запорожской области, напротив, считают, что безопасность АЭС может обеспечить только вытеснение украинских войск из Марганца, Никополя и Томаковки. Именно с правого берега Днепра ВСУ ведут прицельный артиллерийский обстрел по Энергодару и близлежащим населенным пунктам.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.