Один человек погиб

В Энергодаре погиб один мирный житель, также осколочные ранения получила девушка. Украинские войска обстреляли город во время празднования дня строителя. Ракетные удары нанесли и в непосредственной близости от АЭС. Местные власти призывают объявить вокруг станции, которая постоянно подвергается атакам ВСУ, режим тишины.

Снаряды упали в жилом районе Энергодара. Вокруг школа, многоквартирные дома, детский садик. Никаких военных и даже гражданских стратегических объектов рядом нет. Целью ВСУ вновь был террор мирного населения.

Накануне в Энергодаре отмечали день строителя. В городе многие имеют отношение к возведению атомной станции. В центре открылась фотовыставка. Обстрел стал полной неожиданностью и очередным актом бесчеловечности со стороны ВСУ.

Погиб мужчина, который гулял со своей собакой. Ранена девушка. Ее доставили в медико-санитарную часть.

"Мужчина получил ранения, несопоставимые с жизнью. Врачи констатировали биологическую смерть. Женщине была оказана помощь, она ушла на амбулаторное лечение", - рассказал Валерий Кучеренко.

Еще один – артиллерийский - удар ВСУ нанесли в районе теплоэлектростанции. Это всего в паре километров от АЭС. В результате прилета 9 снарядов загорелся сухостой. Возгорание потушили пожарные расчеты.

После очередной вероломной атаки ВСУ на сайте представительства Евросоюза при международных организациях сразу же появилось заявление 42 стран. Сателлиты США призвали вернуть Украине контроль над АЭС, якобы только после этого представители МАГАТЭ смогут выполнить проверку станции цитата "в безопасных и надежных условиях".

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

После таких условий становится понятно, почему Киев ставит под угрозу ядерной катастрофы весь мир. Основная цель – скрыть свои преступления против мирного населения. На освобожденной территории Запорожской области, напротив, считают, что безопасность АЭС может обеспечить только вытеснение украинских войск из Марганца, Никополя и Томаковки. Именно с правого берега Днепра ВСУ ведут прицельный артиллерийский обстрел по Энергодару и близлежащим населенным пунктам.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Энергодар, Запорожская область.

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