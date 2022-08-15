"Сам оплачивает корм владельцу": Тайвань назвали сторожевым псом США

В районе острова начался новый этап учений Китая

Новый этап военных учений в районе Тайваня начали китайские Вооружённые силы. Таким наглядным образом Пекин выразил решительный протест новому посещению острова делегацией американского Конгресса. А в самих США теряющие популярность демократы ведут очередное наступление на позиции Дональда Трампа.

Игра с огнем. Именно так в КНР трактуют приезд делегации США на Тайвань. Сначала провокационный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Теперь сенаторы и конгрессмены. Китайский дракон вновь расправил крылья над островом, который Пекин считает частью одного Китая. Вооруженные силы республики в понедельник приступили к проведению практических учений на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Пекин и не скрывает: очередные учения - ответ на продолжающиеся политические игры США и Тайваня.

"США прекрасно понимают, что Тайваньский регион - лакомый кусок для них. Если провести аналогию, то Тайвань для Вашингтона как сторожевой пес. Правда, сам же оплачивает свой корм владельцу. Нет ничего более жалкого, чем это", - уверена Хуан Чжи-Сянь, телекомментатор.

В самих США активно раскручивается новое дело против экс-президента США Дональда Трампа, которое вполне может стоить ему свободы. Сенаторы просят предоставить им доступ к документам, изъятым в поместье экс-президента. Хотя они подпадают под адвокатскую тайну. Сам 45-й хозяин Белого дома требует бумаги ему вернуть. А ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили правоохранительные органы страны об увеличении числа угроз расправы от сторонников Трампа в связи с рейдом во флоридском имении. В соцсетях растет число призывов к гражданской войне и вооруженному восстанию. Республиканцы требуют опубликовать письменные показания сотрудников ФБР, показывающих обоснованность конфискации документов. Белый дом от расследования пытается всячески дистанцироваться. В российском МИД это вызвало саркастическое недоумение.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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