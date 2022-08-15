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На Валаам вырос туристический поток

12:12
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Раньше на Валаам приезжало несколько тысяч человек в год, а теперь столько здесь высаживается ежедневно

Почти 35 миллионов россиян отправились в путешествие по стране с начала года. Одно из популярных направлений - Валаам. Ежедневно туда прибывают несколько тысяч человек. Как на острове встречают туристов?

Раннее утро воскресного дня, а на причале Валаамского монастыря уже столпотворение. Столько туристов, говорят в обители, здесь не было никогда. Вот компания молодёжи - из Саратова. А это группа из Липецка - коллеги по работе приехали всем отделом.

Раньше на Валаам приезжало несколько тысяч человек в год - паломники. Теперь столько здесь высаживается ежедневно. Путь до острова непрост: сначала на автобусах до Сортавалы, это Карелия. Или до Приозерска, это под Петербургом. Потом ещё по воде на монастырском метеоре. Из центральной России туристы прибывают на многопалубных круизных лайнерах.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой.

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