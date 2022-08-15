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Пожар уничтожил тысячи гектаров леса в испанской Валенсии

11:57
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Остановить стихию пока не удается

Западная Европа находится во власти аномальной жары. В большинстве регионов Испании объявлена метеорологическая тревога. Природные пожары бушуют в провинции Валенсия: огонь уничтожил три с половиной тысячи гектаров леса. Остановить стихию пока не удаётся. Ещё более тревожная ситуация в провинции Сарагоса. Менее чем за сутки там сгорело восемь тысяч гектаров. Эвакуированы полторы тысячи жителей. Под угрозой - уникальный природный парк Монкайо. На помощь пожарным направлены военные.

В Великобритании высыхают не только реки. Самое жаркое лето с 1935 года угрожает большому спорту: в Лондоне в настоящую пустыню превратились более 80 полей для футбола, крикета и регби.

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