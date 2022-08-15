ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар осложнил спасательную операцию на месте взрывов в Ереване

12:01
  • понедельник
  • 15 августа 2022

16 человек числятся пропавшими без вести

Число погибших при взрывах и пожаре в торговом центре Еревана возросло до шести человек. Об этом сообщили в МЧС Армении. Пострадали более 60 человек. Ещё 16 числятся пропавшими без вести.

Утром пожарным наконец удалось локализовать огонь. В поисково-спасательных работах экстренным службам помогают полторы сотни волонтёров и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования. Однако операция продвигается медленно из-за пожара и угрозы новых обрушений.

ЧП произошло накануне. В одном из зданий торгового комплекса на юге армянской столицы взорвался склад пиротехники. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил пожарной безопасности и хранении опасных веществ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Взрыв на оптовом рынке в Ереване
Взрыв на оптовом рынке в Ереване
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.