Пожар осложнил спасательную операцию на месте взрывов в Ереване

16 человек числятся пропавшими без вести

Число погибших при взрывах и пожаре в торговом центре Еревана возросло до шести человек. Об этом сообщили в МЧС Армении. Пострадали более 60 человек. Ещё 16 числятся пропавшими без вести.

Утром пожарным наконец удалось локализовать огонь. В поисково-спасательных работах экстренным службам помогают полторы сотни волонтёров и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования. Однако операция продвигается медленно из-за пожара и угрозы новых обрушений.

ЧП произошло накануне. В одном из зданий торгового комплекса на юге армянской столицы взорвался склад пиротехники. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил пожарной безопасности и хранении опасных веществ.

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