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Российский грузовик "Урал Next" могут сделать беспилотным

10:28
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Соответствующие технологии уже отработаны

Гендиректор ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов сообщил, что институт отрабатывал технологии дистанционного управления двухосным грузовиком "Урал Next".
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"Мы, в том числе, создали систему помощи водителю. Примечательно, что рабочее место для дистанционного управления этим грузовиком ничем не отличалось от кабины обычного водителя, то есть человеку, который водит фуру, не нужно было никакой дополнительной переподготовки, чтобы стать "оператором беспилотника", - отметил Пименов в разговоре с РИА "Новости".

"Урал Next" с 2015 года производится на Уральском автомобильном заводе в Миассе. Это крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости.

Максимальная грузоподъемность машины составляет 13 тонн, мощность двигателя - до 310 лошадиных сил.

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