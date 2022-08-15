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Афганистан попросил у России миллион баррелей нефти

10:38
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Ранее афганские власти подтверждали интерес к закупкам сырья у России

Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

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При этом политик отметил, что если Москва "сможет отправлять больше, то это не проблема", поскольку проект сотрудничества по нефти и газу является самым важным для афганской стороны.

Власти Афганистана выразили готовность рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции, сообщает РИА Новости.

В мае временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал рассказал, что власти Афганистана нацелены на расширение экономического сотрудничества с Россией и готовы подписать конкретные соглашения. Что касается конкретных направлений, Кабул заинтересован в закупках топлива и газа, в которых Афганистан нуждается в первую очередь.

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