Афганистан попросил у России миллион баррелей нефти

Ранее афганские власти подтверждали интерес к закупкам сырья у России

Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

При этом политик отметил, что если Москва "сможет отправлять больше, то это не проблема", поскольку проект сотрудничества по нефти и газу является самым важным для афганской стороны.

Власти Афганистана выразили готовность рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции, сообщает РИА Новости.

В мае временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал рассказал, что власти Афганистана нацелены на расширение экономического сотрудничества с Россией и готовы подписать конкретные соглашения. Что касается конкретных направлений, Кабул заинтересован в закупках топлива и газа, в которых Афганистан нуждается в первую очередь.

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