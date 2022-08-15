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Россиянам пообещали комфортный переход от лета к осени

11:07
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Ожидается благоприятная погода

Финал лета в Центральной России будет благоприятным, показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Эксперт напомнил, что первая декада августа ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой. Под конец месяца прогнозируется в среднем 21 градус и 77 мм осадков.

По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме с небольшим превышением.

Тишковец выразил мнение, что резкого перехода от лета к осени в сентябре, скорее всего, не будет — ожидается достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому.

Синоптик рассказал в эфире радио Sputnik, что судя по предварительным данным, бабье лето будет достаточно длинным.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столичный регион пришел обширный антициклон, поэтому жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели. В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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