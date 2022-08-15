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НХЛ включила россиянина в топ-20 лучших центрфорвардов лиги

11:15
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Возглавил список Коннор Макдэвид

Национальная хоккейная лига составила рейтинг 20 лучших центральных форвардов среди действующих игроков. На 18-м месте расположился российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

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Ранее 36-летний форвард продлил контракт с "пингвинами" на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

"Джино - один из величайших игроков всех времен. Я думаю, что в этом сезоне в "Питтсбурге" он будет очень мотивирован и в следующем году его можно будет увидеть еще выше в этом списке", - отметил аналитик НХЛ Майк Рупп.

Первая пятерка выглядит следующим образом: Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс"), Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Сидни Кросби ("Питтсбург").

Малкин провел в НХЛ 981 игру, забросив 444 шайбы и сделав 702 результативные передачи.

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