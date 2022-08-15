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Мишустин поручил вдвое сократить площадь лесных пожаров в России

11:10
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Это задача регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу уменьшить площадь лесных пожаров как минимум вдвое по сравнению со значениями за предыдущие пять лет.
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Об этом он заявил на совещании по вопросу предотвращению и ликвидации последствий ЧС в понедельник в Якутске.

"Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие 5 лет. Это должно стать для вас ориентиром", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что борьба с лесными пожарами - это, прежде всего, обязанность региональных властей, а не федерального центра.

"Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы", - подчеркнул глава правительства.

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