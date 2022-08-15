Мантуров оценил перспективы импорта российских удобрений

Проводится работа по линии ООН

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, экспорт минеральных удобрений из России в первом полугодии 2022 года составил около 17 млн тонн.

Показатель снизился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

"Это связано, прежде всего, с произошедшей в тот период остановкой работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции, проблемами с проведением платежей", - объяснил заместитель председателя правительства.

Он добавил, что с учетом проводимой работы по линии ООН Москва надеется на сохранение стабильных поставок удобрений на уровне не ниже прошлого года.

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