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В Херсоне дети нашли гранатомёт и выстрелили из него по частному дому (видео)

11:28
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Мальчишки испугались и убежали

На Украине двое детей нашли автомат и гранатомет и выстрелили из последнего по жилому дому.

Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел, предположительно, в Херсоне еще в апреле. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как двое мальчиков идут по улице с оружием. В какой-то момент один из них случайно выстрелил по частному дому. Подростки испугались, бросили оружие и убежали.

Информации о пострадавших нет. Нашли ли хулиганов, тоже неизвестно.

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