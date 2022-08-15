В Херсоне дети нашли гранатомёт и выстрелили из него по частному дому (видео)

Мальчишки испугались и убежали
На Украине двое детей нашли автомат и гранатомет и выстрелили из последнего по жилому дому.
Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел, предположительно, в Херсоне еще в апреле. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как двое мальчиков идут по улице с оружием. В какой-то момент один из них случайно выстрелил по частному дому. Подростки испугались, бросили оружие и убежали.
Информации о пострадавших нет. Нашли ли хулиганов, тоже неизвестно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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