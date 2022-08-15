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В России госпитализирован 1581 человек с коронавирусом

11:20
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Выздоровели 15410 пациентов

За сутки в России госпитализирован 1581 заболевший коронавирусом, всего зафиксировано 25273 случая заражения. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Выздоровели за сутки 15410 человек, скончались 53 пациента с коронавирусом.

В Москве выявлено 5734 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3782, в Московской области — 1597.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 18907231 случай заболевания, зарегистрировано 383178 летальных исходов.

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