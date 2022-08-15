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МИД России удивился молчанию Белого дома по обыскам у Трампа

11:41
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Это вопрос нацбезопасности и правосудия, отметили в российском ведомстве

Белый дом сохраняет "полную тишину" в расследовании дела об обнаружении у бывшего президента США Дональда Трампа секретных документов, хотя это непосредственно касается системы американского правосудия и правоохранительных органов страны. Об этом в понедельник, 15 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Чиновница напомнила, что Белый дом отказывается комментировать расследование вокруг Трампа и изъятие у него неких документов, связанных как раз с Белым домом.

С другой стороны, официальный Вашингтон активно вовлечен в судебное разбирательство по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, называя законное решение российского суда "неприемлемым".

Как написала Захарова в своем Telegram, удивительно, что "слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнение, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет".

Ранее Трамп заявил, что он не был предупрежден о готовящемся обыске в своем поместье, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании". Источники рассказали, что агенты ФБР искали "конкретные документы", которые были обнаружены и изъяты из сейфа политика. Трамп подтвердил, что участники обыска "даже взломали мой сейф".

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