"Оранжевый" уровень опасности из-за жары вновь ввели в Москве

Ожидается до 32 градусов выше нуля

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве очень высокую температуру воздуха, в связи с этим погода оценивается как потенциально опасная. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в Гидрометцентре России.

В дневные часы прогнозируется сильная жара, местами столбики термометров могут подниматься до 32 градусов. По этой причине Гидрометцентр ввел для Москвы "оранжевый" уровень погодной опасности.

Предупреждение действует до 11:00 мск 17 августа. При этом сохраняется 4-й класс пожарной опасности до 10:00 мск 17 августа в связи с повышенным риском природных пожаров, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столичный регион пришел обширный антициклон, поэтому жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели. В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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