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Жители Испании подали уже более 260 жалоб об уколах шприцами

12:16
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Полиция ведет расследование, но пока безрезультатно

Как сообщила радиостанция Cadena SER, полиция Испании рассматривают уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.

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"Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодежи шприцами в ночных заведениях", - сказано в сообщении.

В начале августа поступала информация о 60 жалобах.

Известно, что 23 случая зарегистрированы в Каталонии, 20 - в Наварре, 16 - в Стране Басков.

Пока что ни один из предполагаемых исполнителей не задержан. Правоохранительные органы не могут составить типологию этого феномена.

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