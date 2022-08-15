Жители Испании подали уже более 260 жалоб об уколах шприцами

Полиция ведет расследование, но пока безрезультатно

Как сообщила радиостанция Cadena SER, полиция Испании рассматривают уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.

"Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодежи шприцами в ночных заведениях", - сказано в сообщении.

В начале августа поступала информация о 60 жалобах.

Известно, что 23 случая зарегистрированы в Каталонии, 20 - в Наварре, 16 - в Стране Басков.

Пока что ни один из предполагаемых исполнителей не задержан. Правоохранительные органы не могут составить типологию этого феномена.

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