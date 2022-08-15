"Белая горячка": в Госдуме ответили на планы Киева ударить по Крымскому мосту

Реальность отличается от болезненных фантазий Киева

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова депутата Рады Алексея Гончаренко о том, что на июньском саммите НАТО представители Киева обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.

"Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры", - сказал Белик (цитата по РИА "Новости").

Депутат напомнил, что Крымский мост - это стратегический объект, защищенный несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами.

Заявление Гончаренко Белик сравнил с разговором душевнобольных из повести Антона Чехова "Палата №6".

"Один пациент поговорил с другим о завоевании господства над Черным морем, и тот ему насоветовал, и теперь эти планы следует воплотить в жизнь, но это там, в палате, а в реальности все чуть по-другому", - отметил парламентарий.

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