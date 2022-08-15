ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Белая горячка": в Госдуме ответили на планы Киева ударить по Крымскому мосту

11:53
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Реальность отличается от болезненных фантазий Киева

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова депутата Рады Алексея Гончаренко о том, что на июньском саммите НАТО представители Киева обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.

Медведев назвал ответную цель после возможного удара по Крымскому мосту
Крымский мост на Западе назвали "законной целью" для ВСУ

"Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры", - сказал Белик (цитата по РИА "Новости").

Депутат напомнил, что Крымский мост - это стратегический объект, защищенный несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами.

Заявление Гончаренко Белик сравнил с разговором душевнобольных из повести Антона Чехова "Палата №6".

"Один пациент поговорил с другим о завоевании господства над Черным морем, и тот ему насоветовал, и теперь эти планы следует воплотить в жизнь, но это там, в палате, а в реальности все чуть по-другому", - отметил парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.