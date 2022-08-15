Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова

Предприниматель требует два миллиарда рублей компенсации

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на бизнесмена Олега Тинькова и компанию Meta (запрещена в России, признана экстремистской - прим.ред.).

Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Речь идет о заявлении "о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации", передает ТАСС.

Заседание назначено на 16 августа, других подробностей нет.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дерипаски утверждает, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации – прим. ред.). В апреле 2022 года Тиньков написал, что "Дерипаска – олигарх и вор", напоминает "Коммерсант".

"Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере двух миллиардов рублей", - сообщил адвокат Алексей Мельников.

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