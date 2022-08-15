ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова

12:15
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Предприниматель требует два миллиарда рублей компенсации

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на бизнесмена Олега Тинькова и компанию Meta (запрещена в России, признана экстремистской - прим.ред.).

Иск рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Речь идет о заявлении "о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации", передает ТАСС.

Заседание назначено на 16 августа, других подробностей нет.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дерипаски утверждает, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова на своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в России организации – прим. ред.). В апреле 2022 года Тиньков написал, что "Дерипаска – олигарх и вор", напоминает "Коммерсант".

"Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере двух миллиардов рублей", - сообщил адвокат Алексей Мельников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Олег Дерипаска и Олег Тиньков
Олег Дерипаска и Олег Тиньков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.