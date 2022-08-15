Ряд российских школ начнет учебный год в дистанционном формате

Это касается школ в районах, граничащих с Украиной

В девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области школы и детские сады в пятикилометровой зоне вдоль границы в предстоящем учебном году будут проводить обучение дистанционно. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Работу в дистанционном режиме в новом учебном году начнут образовательные учреждения в Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах. В этих школах не будут проводить праздничные линейки.

Кроме того, будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы.

Как подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков, белгородские власти отвечают за безопасность детей, поэтому компетентные органы должны "максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков", сообщает РИА Новости.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что все российские школы готовы начать учебный год в очном формате, при этом вопросов, связанных с обеспечением школ учителями, нет.

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