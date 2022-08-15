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Грайнер обжаловала приговор суда

12:24
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Ранее американскую баскетболистку приговорили в России к 9 годам колонии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор.
Москва отреагировала на возможность обмена Бута на Уилана и Грайнер

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда", - сообщила РИА "Новости" адвокат Мария Благоволина.

В начале августа задержанную в аэропорту "Шереметьево" спортсменку приговорили к 9 годам колонии со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду и хранение гашишного масла.

Недавно стало известно, что Белый дом хочет обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на содержащегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, которого в Штатах обвинили в контрабанде оружия.

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Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер
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