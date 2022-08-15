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Россия подписала контракты на экспорт оружия на 1 трлн рублей

12:43
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов

Россия в 2022 году заключила контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов.
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По словам Чемезова, цифра в 1 трлн рублей "превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет", а темпы поставок оружия за рубеж сопоставимы с предыдущими годами, "влияния специальной военной операции на поставках не усматривается".

Чемезов подчеркнул, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" остается стабильным и в настоящий момент составляет более 3 трлн рублей. Основная доля поставок в этом году приходится на авиацию и ПВО: экспорт самолетов и вертолетов составляет около 40%, более трети – техника ПВО, еще около 30% – вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота, сообщает "Интерфакс".

Ранее первый заместитель руководителя госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков рассказал, что в России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. В ближайшее время ожидается присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение российскими военными.

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