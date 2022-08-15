Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ

Причины отставки не указаны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской, Тернопольской областях.

Об этом стало известно в понедельник, 15 августа. Соответствующий указ уже подписан. Причины увольнения не указаны.

Ранее Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за "многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств".

Месяц назад Зеленский отправил в отставку руководителей управлений СБУ в Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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