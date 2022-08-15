ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области

Ликвидировано свыше 100 боевиков

Министерство обороны России сообщило об уничтожении базы иностранных наемников близ Золочева в Харьковской области.

Уточняется, что ликвидировано свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши и Германии.

Кроме того, стало известно, что в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Российская артиллерия уничтожила до 70% одного из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов и два склада топлива под Харьковом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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