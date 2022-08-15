Казахстан опроверг слухи об отмене обучения на русском языке

Русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме

Информация о том, что в казахстанских школах полностью упразднят русскоязычные классы, не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в министерстве просвещения Казахстана.

В ведомстве заявили, что как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме.

Первый вице-министр просвещения Казахстана Шолпан Каринова подчеркнула, что иных планов относительно обучения на русском языке в стране нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что обучение на русском языке будет отменено в школах Львовской области Украины. Власти региона решили, что классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области.

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