Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване

Погибли шесть человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Ереване. Соответствующую телеграмму российский лидер направил в понедельник, 15 августа.

Путин попросил Пашиняна передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Взрыв произошел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его причиной стал пожар на складе пиротехники. Общее количество погибших достигло шести человек, пострадал 61 человек.

Причина и обстоятельства происшествия уточняются.

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