ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване

13:00
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Погибли шесть человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Ереване. Соответствующую телеграмму российский лидер направил в понедельник, 15 августа.
Пожар осложнил спасательную операцию на месте взрывов в Ереване

Путин попросил Пашиняна передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба Кремля.

Взрыв произошел в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Его причиной стал пожар на складе пиротехники. Общее количество погибших достигло шести человек, пострадал 61 человек.

Причина и обстоятельства происшествия уточняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Взрыв на оптовом рынке в Ереване
Взрыв на оптовом рынке в Ереване
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.