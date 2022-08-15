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Wildberries сменил название на "Ягодки"

13:04
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Цветовое оформление осталось прежним

Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Новое название расположилось в верхней части сайта площадки. Цветовое оформление Wildberries осталось прежним.

При этом не уточняется, временная ли это акция или такое название теперь будет всегда.

Ранее гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке, после предложения вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о русификации иностранных названий.

"Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем", - говорила Бакальчук, выступая на форуме "Неделя российского ретейла".

На прошлой неделе стало известно, что маркетплейсы Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" создали общую информационную систему, где будут собираться сведения о поставщиках контрафакта.

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