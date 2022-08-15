"Роскосмос" ведет серийное производство ракет "Сармат"

Они встанут на боевое дежурство в конце 2022 года

Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, госкорпорация ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

"Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты "Синева", ведется серийное производство ракет "Ярс", "Булава" и "Сармат" с различным боевым оснащением", - сказал Борисов на пленарном заседании форума "Армия-2022" (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что повышение оборонного потенциала России и укрепление ее безопасности - главное направление деятельности "Роскосмоса".

Ранее Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. О первом испытательном пуске с космодрома Плесецк было объявлено 20 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"