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"Роскосмос" ведет серийное производство ракет "Сармат"

13:03
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Они встанут на боевое дежурство в конце 2022 года

Как сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, госкорпорация ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
Ракету "Сармат" могут оснастить гиперзвуковыми "Авангардами"

"Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты "Синева", ведется серийное производство ракет "Ярс", "Булава" и "Сармат" с различным боевым оснащением", - сказал Борисов на пленарном заседании форума "Армия-2022" (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что повышение оборонного потенциала России и укрепление ее безопасности - главное направление деятельности "Роскосмоса".

Ранее Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. О первом испытательном пуске с космодрома Плесецк было объявлено 20 апреля.

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