Бочкарев: Почти 250 км дорог планируется построить в Москве до конца 2024 года

Развитие столицы требует эффективной транспортной модели

До конца 2024 года на территории Москвы планируется построить почти 250 км дорог. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, интенсивное развитие Москвы, связанное во многом с активным строительством недвижимости, требует создания эффективной транспортной модели. В столице ежегодно вводят в эксплуатацию порядка 100 км дорог. С начала 2022 года было завершено строительство 21 км дорог, восьми тоннелей, эстакад и мостов, а также трех пешеходных переходов.

До конца 2024 года планируется построить порядка 249 км дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов.

Как напомнил Андрей Бочкарев, с 2011 года в Москве было построено 1121,3 км дорог, что составляет около 20% существующей улично-дорожной сети. Помимо этого строители возвели 331 искусственное транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что ключевым проектом на ближайшие годы станет Московский скоростной диаметр (МСД) — новая транспортная артерия столицы, которая улучшит обслуживание 5 млн жителей в более чем 40 районах города.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе будет завершено ко Дню города. Открытие этой дороги позволит завершить строительство участка от Бусиновской развязки до Некрасовки.

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