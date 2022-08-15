СК завел уголовное дело после отравления жильцов дома в Москве

Пострадали три человека

В Москве выясняют обстоятельства отравления жильцов в доме на проспекте 40 лет Октября. Пострадали три человека, двое до сих пор остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело. Пока в доме работали экстренные службы, всех жителей эвакуировали. Большую часть ночи они провели во дворе или специальных автобусах, которые прислал Мострансавто.

Жильцы дома 11 по улице 40-летия Октября возвращаются в свои квартиры. Всю ночь здесь работали экстренные службы: здание полностью отключали от электричества, провели вентиляцию и исследования с помощью газоанализаторов, осмотрели чердак, дымоходы и люки. Проверили даже соседние дома.

Большинство жильцов провели ночь у родственников, или остались на дачах, узнав от соседей о произошедшем.

Всё началось накануне в восьмом часу вечера. Хозяин квартиры на втором этаже, Виталий Пономарёв, нашёл жену в ванной без сознания. В этот момент там работала газовая колонка.

Когда приехали врачи, Виталий уже сам еле стоял на ногах. У всей семьи были судороги. Жену и дочку доставили в реанимацию. В квартире ощущался запах газа. Прибывшие экстренные службы эвакуировали всех жильцов.

В квартире, где всё случилось, и в подъезде взяли пробы воздуха. Уже ночью первые результаты показали - утечки бытового газа в доме нет. По некоторым данным, обнаружили пар синильной кислоты, от которой человек начинает задыхаться. Вещество выделяется, например, при плавлении нейлона и полиуретанов, возможно, проводки.

"Я думаю, что это полиакрилонитрил, поролон: обивка мебели, губки для мытья посуды. Если их нагревать без доступа воздуха, чтобы что-то тлело, чтобы что-то на них воздействовало, температура какая-то, то при разложении, при распаде этого пластика, будет образовываться синильная кислота. Или есть ещё вариант экзотический: яркий солнечный свет, большое количество газа природного, метана и малое количество кислорода. В этом случае начинает метан реагировать с азотом, и получается циановодород", - рассказал химик Антон Рыженков.

Версия, в которой фигурирует метан, тоже есть. Этот газ может скапливаться в трубах, иногда его выход блокируют гидрозатворы. Проверкой всех версий сейчас занимается прокуратура.

"Точные причины будут установлены по результатам всех забранных проб воздуха. По информации, поступившей в прокуратуру, утечек сетевого газа не обнаружено. Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и соблюдение жилищных прав жильцов дома контролируется прокуратурой", - заявили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Совместно со специалистами проводится поквартирный осмотр и опрашиваются жильцы", - заявила Мария Карьгина, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Сейчас все коммуникации в доме работают исправно, проведены повторные исследования проб воздуха во всех подъездах. Отклонений от нормы они не показали. Одну из пострадавших - 48-летнюю женщину - перевели из реанимации в палату. Сейчас она в состоянии средней тяжести, её жизни ничего не угрожает.

Александра Панина, Кирилл Леглер, Валерий Белинский, Владимир Хуртин. "ТВ Центр".

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