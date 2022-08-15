В Москве досрочно открылся участок БКЛ метро

Закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций

В Москве досрочно открыли движение поездов на участке "Савеловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии метро.

Его закрыли 23 июля, чтобы провести работы по интеграции в действующую сеть метро новых станций БКЛ. За три недели в тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов и провели пусконаладку. Планировалось, что всё будет сделано до 23 августа, но строителям удалось выполнить работы раньше срока.

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