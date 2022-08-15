На новой Рублево-Архангельской линии метро начались активные работы

Ближе к новому году должен стартовать основной этап строительства

Если на БКЛ до запуска движения в полном объеме осталось совсем немного, то возведение Рублево-Архангельской ветки еще в самом начале. Там пока идёт проходка щитов, а еще готовятся площадки и перекладываются коммуникации.

Рублёво-Архангельская ветка соединит "Москва-Сити" с районами Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино и протянется до территории Рублёво-Архангельское. Первая её станция с пересадкой на Большую кольцевую линию уже построена. Это "Шелепиха". Остальное будут возводить в два этапа.

"На сегодняшний день работы ведутся в рамках первого этапа строительства Рублево-Архангельской линии. Длина участка первого - это всего 6 станций и перегонные тоннели между ними - составляет около 12,6 километра. Скорость проходки на сегодняшний день составляет порядка 6 колец в сутки, либо 7 метров", - рассказал заместитель руководителя проекта службы строительства метрополитена Никита Власов.

Работать строителям приходится в сложных гидрологических условиях: породы меняются с песка на известняк и глину. Встречаются и участки с обводненными грунтами. Тем не менее, строительство первых трёх станций – "Звенигородской", "Народного ополчения" и "Бульвара Генерала Карбышева" идет по графику.

Станция "Народное ополчение" будущей Рублево-Архангельской линии пока в самом начале своего строительства. Но уже сейчас можно увидеть ее очертания. Это станция мелкого заложения: глубина котлована здесь 20 метров. Платформа между двумя путями будет классическая - островного типа. А в длину вся станция 200 метров.

В перспективе станцию "Народное ополчение" Рублево-Архангельского направления сделают пересадочной на одноимённую станцию, которая сейчас уже действует в составе участка БКЛ. Проект примыкания двух линий метрополитена сейчас в разработке.

"В данный момент проходка в сторону станции "Звенигородская" двух тоннелей, также разработка грунта станционного котлована станции "Народное ополчение" и устройство распорного крепления. Также выполняется устройство монтажно-щитовой камеры для подготовки к проходческим работам в сторону станции "Бульвар Генерала Карбышева", - рассказал ведущий инженер АО "Мосинжпроект" Евгений Чернов.

Строительства нового метро очень ждали жители районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники. Для них время в пути сократится в полтора раза. К тому же, новая линия поможет разгрузить соседние Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую.

"На 6 станциях вот этого первого участка, который от станции "Шелепиха" до станции "Липовая Роща", начаты подготовительные работы. В основном, ведется подготовка площадок, вынос коммуникаций, размещение необходимых объектов, для того, чтобы уже интенсивно стартовать в конце этого года - в начале следующего со строительством основного этапа", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В будущем, когда строительство завершится, новую линию в центральной части города планируют соединить со строящейся Бирюлёвской. Тогда и у метро Москвы может появиться собственный первый диаметр, который соединит новые районы города в обход центральных колец подземки.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"