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Спорткомплекс с канатной дорогой на Воробьевых горах откроют в сентябре

15:22
  • понедельник
  • 15 августа 2022

В Москве появится возможность заниматься прыжками с трамплина прямо в черте города

Новый комплекс с канатной дорогой откроется в сентябре на Воробьёвых горах. Лыжный трамплин появился в Лужниках ещё в 1953 году, но за годы использования он сильно обветшал и в 2016 году его пришлось демонтировать. Теперь комплекс переживает второе рождение: после масштабной реконструкции здесь появится современный кластер зимних видов спорта. Все объекты, а их немало, уже готовы. Подъем спортсменов вверх обеспечит канатная дорога, на ней будет 14 блоков кресел, каждый на шесть посадочных мест. Три горнолыжные трассы оборудованы системой искусственного оснежения. В Москве опять появится уникальная возможность заниматься прыжками с трамплина прямо в черте города.

"Построили в рамках нашего проекта два трамплина: 20 метров и 40 метров. Их можно использовать круглый год. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы на кресельной канатной дороге, ведутся работы по благоустройству", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

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