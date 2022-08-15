В Москве спасли черного коршуна

Жители Тверского района были удивлены, увидев хищника на улице

Редчайшего чёрного коршуна, который занесён в Красную книгу Москвы, спасли в центре города благодаря неравнодушным горожанам.

Жители Тверского района были очень удивлены, увидев хищника на улице. Вот только птица не наслаждалась свободным полётом, а сидела на руке у мужчины, а тот просил денег на её пропитание. Животное посоветовали передать специалистам, что хозяин и сделал.

Сейчас коршун уже в надёжных руках сотрудников Центра реабилитации диких животных, передает "ТВ Центр". Пока он на карантине, но с его здоровьем всё в порядке. Дальнейшую судьбу пернатого хищника в ближайшее время решит суд. Скорее всего, животное будет изъято.

"В природу вряд ли он пойдет, потому что птица явно ориентирована на человека, и в природе она, скорее всего, не выживет. Это может быть зоопарк. С большим вольером, потому что такой птице надо много места для хорошей жизни", - заявил Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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