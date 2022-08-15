США не намерены воевать с Россией

В авторитетной британской газете The Guardian вышел материал Саймона Тисдалла, в котором говорится, что общественное возмущение украинским конфликтом на Западе уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу цен на энергию и продукты питания.

Как уточняется в статье, США озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать".

Так же, по словам аналитика, ведут себя и другие европейские государства, в том числе Германия, Франция и Италия. В какой-то момент Евросоюз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией, считает Тисдалл.

"Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой?" - задается он вопросом.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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