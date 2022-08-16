Острый холецистит: что это такое и почему нельзя затягивать лечение

Бояться операции не следует, говорят врачи

Ожидание, которое оборачивается большими проблемами. В больнице имени Юдина практически каждый день сталкиваются с острым холециститом. Диагноз понятный, легко определяется и лечится. Но пациенты часто не спешат ложиться на плановую операцию. Почему они медлят? И какие сложности из-за этого возникают у врачей?

Дмитрий и не думал оказаться в больнице. Он - за здоровый образ жизни, занимается спортом. Но недавно появились сильные боли в животе - сразу после приема пищи.

"Пошёл - сделал УЗИ и оказалось, что желчный пузырь. Обратился к специалистам, порекомендовали удалять, не затягивать с этим делом. Как говорится, с этим можно вроде как и жить, но все равно рано или поздно камень проявит себя", - рассказал пациент.

Камень оказался довольно большим. Дмитрий решился на плановую операцию. И это идеальный случай, говорят врачи. Поскольку многие пациенты попадают в больницу уже с острыми приступами холецистита, из машины скорой помощи - сразу в операционную. Хотя, как выясняется, о заболевании знали давно.

"Буквально пять минут назад я закончил операцию молодой пациентке, ей 30 лет, у неё трое детей. Знает о наличии желчекаменной болезни уже в течение десяти лет, и никак не может сама выбрать для себя время для плановой операции. Вырастила конкремент в желчном пузыре до пяти сантиметров", - рассказал заведующий хирургическим отделением №4 ГКБ имени С.С. Юдина Дмитрий Гавруков.

Она так и объясняла врачам - не обращалась за помощью, потому что ждала, когда вырастут дети. А у Дианы сейчас одно из осложнений холецистита - попала в больницу с приступами острого панкреатита.

От холецистита - желчекаменной болезни - по статистике страдает 40 процентов жителей земного шара. Что касается причин, тут многое играет роль. И генетика, и погрешности в диете, и физическая нагрузка. Камни долгое время могут не проявлять себя. Их часто обнаруживают на УЗИ случайно - во время профосмотров, диспансеризации. И врачи рекомендуют не дожидаться острых приступов, а запланировать госпитализацию. Причем, диаметр, форма, количество камней роли не играют. Опасны все.

"Мелкие конкременты они еще более опасны, они могут мигрировать в желчевыводящие протоки и тогда лапароскопическая операция превращается в более серьезные проблемы с применением эндоскопической техники. Крупные конкременты - они образуют пролежни в центре желчного пузыря, образуется перфорация в центре желчного пузыря и все это ведёт к перитониту", - сообщил Дмитрий Гавруков.

Бояться операции не стоит. Она, как правило, лапароскопическая. Практически не оставляет следа - проводится через небольшие проколы. И восстанавливаются после такой операции быстро. На следующий день пациента уже выписывают домой.

Юлия Богоманшина, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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