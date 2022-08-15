Искусство индонезийского батика представили в Москве

Выставку можно увидеть в галерее "Давыдково"

Мифические существа, сложнейшие узоры, тайные техники - всё это индонезийский батик. Сейчас в галерее "Давыдково" можно увидеть самые яркие работы в этом стиле. Расписные ткани предоставила из своей личной коллекции супруга посла Индонезии в России. Все экспонаты - сокровища её страны, признанные даже ЮНЕСКО.

На этой выставке в рамах, на стенах и даже потолке - уникальные образцы тканей. Каждое полотно расписано вручную, по сложной древней технологии. Весь батик - из личной коллекции супруги посла Индонезии в Москве - ее семья с острова Ява, где традиционные узоры и техника их нанесения были очень популярны и хранились в строжайшем секрете.

"Коллекция батика, которая есть у нас, передавалась из поколения в поколение на протяжении пяти веков. В Россию мы привезли около 150 тканей, на родине их осталось гораздо больше", - рассказала супруга посла Индонезии в России Фитрия Вибово-Тавареш.

В Индонезии батик был дорогим материалом, который могли позволить себе только аристократы из благородных семей и особы из окружения правителя. Узоры на тканях наделялись волшебными свойствами и "защищали" владельцев. Считалось, что слон наделял силой, рыба приносила процветание, а бабочка придавала стойкости. Изображались мифические существа и реальные животные Индонезии. Например, на одном из отрезов можно найти варана с острова Комодо и носорога. Для росписи используется горячий воск, а краска наносится послойно - трудоемкий процесс занимает несколько дней.

"Это резерв на ткани, который не дает краске расползтись. И значит, если ткань опускают в большие чаны с краской, то каждый раз резерв делается новый. И получается интересная история - многократное погружение в разные цвета с постепенным закрыванием резерва", - пояснила куратор галереи Давыдково Алёна Борщаговская.

Сейчас в Индонезии около трех тысяч видов орнамента батика, это драгоценность из ткани, признанная во всем мире - традиционные материалы с узорами внесены в список шедевров ЮНЕСКО. А для самих индонезийцев - это неотъемлемая часть культуры, в которой сочетаются традиции, философия и красота.

"Эта выставка является своеобразным мостом между нашими народами, между нашими культурами, между Россией и Индонезией. Моя задача как посла - работать над тем, чтобы дружба между нашими народами все больше укреплялась", - отметил посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареш.

Кроме уникальных тканей и редких фотографий, здесь можно увидеть кукол из яванского театра теней. В галерее Давыдково расскажут, для чего использовались необычные фигурки из кожи и дерева и почему такой театр не был развлечением.

Наталья Тарасова, Дарья Леонова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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