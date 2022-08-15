Ликсутов рассказал о работе центра управления наземным транспортом Москвы

Диспетчеров "Мосгортранса" и подразделения "Организатора перевозок" объединили

Большое внимание в столице уделяется не только метро, но и наземному общественному транспорту. Теперь его работу будет контролировать специальное управление, формирование которого завершено в городе.

Здесь объединены диспетчеры "Мосгортранса" и подразделения "Организатора перевозок". На их контроле в круглосуточном режиме находится 1400 городских маршрутов, причём не только тех, которые курсируют в черте города, но и тех, что связывают Москву и Подмосковье. Главная цель - обеспечить движение всего транспорта строго по расписанию, а еще оперативно реагировать на нештатные ситуации.

"Всё здесь контролируется в режиме онлайн, более 10 тысяч единиц транспортных средств диспетчеры видят в постоянном режиме. При необходимости у них есть все возможности связаться с каждым водителем, откорректировать его работу, уменьшить или увеличить интервал движения и решить все те вопросы, которые возникают у водителя в случае возникновения каких-то спорных ситуаций", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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