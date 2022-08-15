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Росгвардия нашла схроны националистов в Херсонской и Запорожской областях

14:02
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Задержаны более 50 человек

Военнослужащие Росгвардии обнаружили 14 тайников националистов в Херсонской и Запорожской областях, а также задержали более 50 человек, причастных к деятельности националистических организаций и ВСУ. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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Из незаконного оборота были изъяты 12 переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", источники питания к ним, более 20 снарядов к РСЗО "Ураган", 24 гранатомета и более 100 выстрелов.

Также обнаружено и изъято свыше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты производства США, около 100 ручных гранат и запалов к ним, порядка 150 минных взрывателей, радиостанции и GPS иностранного производства, более 11 тысяч патронов различного калибра.

Обезврежено 10 мин, 12 кг взрывчатых веществ и 400 кг селитры, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные были переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность.

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