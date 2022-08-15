ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В один из регионов России вернули масочный режим

13:46
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Из-за роста числа заболевших коронавирусом

Бурятия первая из регионов вернула масочный режим в общественных местах и общественном транспорте.

Решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В республике наблюдает рост заболеваемости - за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом, передает РИА Новости.

Помимо этого, в Бурятии усиливается требования соблюдение правил гигиены, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.