В один из регионов России вернули масочный режим

Из-за роста числа заболевших коронавирусом
Бурятия первая из регионов вернула масочный режим в общественных местах и общественном транспорте.
Решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В республике наблюдает рост заболеваемости - за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом, передает РИА Новости.
Помимо этого, в Бурятии усиливается требования соблюдение правил гигиены, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"