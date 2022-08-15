В один из регионов России вернули масочный режим

Из-за роста числа заболевших коронавирусом

Бурятия первая из регионов вернула масочный режим в общественных местах и общественном транспорте.

Решение было принято в понедельник на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В республике наблюдает рост заболеваемости - за прошедшую неделю в республике выявили 1210 больных коронавирусом, передает РИА Новости.

Помимо этого, в Бурятии усиливается требования соблюдение правил гигиены, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

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