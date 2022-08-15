Индия собралась стать развитой страной через 25 лет

Главное - создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с заявлением в честь 75-летия независимости своей страны.

"Индия будет руководствоваться идеалами самостоятельности и духом международного партнерства, чтобы достичь совершенства в науке и технологиях, создать промышленность и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность", - цитирует политика издание The Times of India.

Моди добавил, что "Индия должна стать развитой страной через 25 лет". Гражданам следует гордиться своим наследием, проявлять единство, работать над устранением следов рабства.

"Мы должны вместе работать над развитием всего человечества, и в этом сила Индии", - подчеркнул Моди.

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