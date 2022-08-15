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Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ

14:04
  • понедельник
  • 15 августа 2022

На принятие решения даны две недели

Американская компания Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Rutube. Из-за требования видеохостинг уже ограничил доступ к приложению для ряда стран.

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей, либо удалить контент "state-sponsored media", - сообщили в Rutube.

В пресс-службе заявили, что не собираются вводить ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычных пользователей.

На данный момент приложение доступно в 171 стране. На принятие решения Apple дала две недели.

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