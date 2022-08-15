ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пруд в Нагатинском затоне очистят от мертвых птиц

15:29
  • понедельник
  • 15 августа 2022

На место прибыл катер для уборки акватории

Специалисты выясняют причины загрязнения пруда в Нагатинском затоне. Вода стала едко-зелёного цвета и в ней видны тела погибших птиц. Запах здесь стоит неприятный. По словам местных жителей, такая ситуация здесь наблюдается уже почти месяц, цветению воды способствует и жаркая погода.

- Конечно, лучше что-то делать с этим, вообще здесь купались раньше. Оно и сейчас неплохое, но купаться здесь уже не получается.

Сейчас на место прибыл катер, который начал убирать акваторию. Поначалу появились сообщения, что пруд принадлежит парку "Остров мечты", но там утверждают, что это не их территория, а городская набережная.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пруд в Нагатинском затоне
Пруд в Нагатинском затоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.