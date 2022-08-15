Пруд в Нагатинском затоне очистят от мертвых птиц

На место прибыл катер для уборки акватории

Специалисты выясняют причины загрязнения пруда в Нагатинском затоне. Вода стала едко-зелёного цвета и в ней видны тела погибших птиц. Запах здесь стоит неприятный. По словам местных жителей, такая ситуация здесь наблюдается уже почти месяц, цветению воды способствует и жаркая погода.

- Конечно, лучше что-то делать с этим, вообще здесь купались раньше. Оно и сейчас неплохое, но купаться здесь уже не получается.

Сейчас на место прибыл катер, который начал убирать акваторию. Поначалу появились сообщения, что пруд принадлежит парку "Остров мечты", но там утверждают, что это не их территория, а городская набережная.

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