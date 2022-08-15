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В Германии объявили размер газового сбора для населения

14:21
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Платить придется 2,4 евроцента за киловатт-час

Компания Trading Hub Europe, объединяющая германских национальных газовых операторов, установили размер сбора за газ, которую должны платить частные домохозяйства и компании в стране с октября.
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Величина сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час. При этом пока неясно, будет ли эта сумма дополнительно обложена налогом на добавленную стоимость.

В министерстве экономики ФРГ отметили, что глава ведомства и вице-канцлер Роберт Хабек выступит со специальным заявлением по поводу газового сбора.

В кабмине признали дополнительную нагрузку на население в связи с энергетическим кризисом, но пообещали, что с 1 октября будут введены дополнительные льготы, чтобы ослабить это бремя, сообщает телеканал Welt.

Ранее в правительстве Германии заявили, что страну ждут сложные месяцы, сокращение поставок газа из России в ФРГ является вызовом для населения страны. При этом Берлин исключил возможность запуска трубопровода "Северный поток-2" для урегулирования энергетического кризиса.

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