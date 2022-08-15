Калининградские власти отвергли риски для железнодорожного транзита

Рисков нет, несмотря на отказ Литвы принимать платежи в рублях

Отказ литовского Siauliu bankas обслуживать расчеты в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область из других регионов России. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Лысков.

Чиновник напомнил, что счета, которые должны были оплатить в России за транзит груза через Литву, всегда выставлялись в евро.

Тот факт, что Siauliu bankas перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, цитирует Лыскова "Интерфакс".

Ранее в МИД России заявили, что ситуация с транзитом товаров в Калининградскую область через территорию Литвы по-прежнему далека от нормальной, найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные.

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