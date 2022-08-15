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Суд в Нидерландах сообщил, когда вынесет вердикты по делу MH17

14:28
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Прокуратура требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению

Окружной суд Гааги сообщил в соцсетях об утверждении даты вынесения решения по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17).
Лавров указал на несуразицы в деле MH17

"17 ноября 2022 года выбрано в качестве даты вынесения решения по делу о крушении рейса MH17", - говорится в сообщении.

Судебный процесс по делу по делу о крушении в Донецкой области Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец. Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы".

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