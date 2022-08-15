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ФМБА сделало антидот против угарного газа

14:23
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Он может быть полезен спасателям и пожарным

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ФМБА разработало антидот против угарного газа.
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"Отдельная тема - это антидоты против химии и токсинов, против отправляющих веществ. Мы представляем целую линейку антидотов против фосфороорганических соединений и инновационный, только что зарегистрированный антидот против угарного газа", - сказала она (цитата по РИА "Новости").

По словам Скворцовой, такие антидоты могут быть необходимы в том числе для сотрудников МЧС и пожарных.

Как уточнила руководитель агентства, ФМБА занимается не импортозамещением, а импортоопережением. В частности, были представлены два новых препарата против лепры и малярии.

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